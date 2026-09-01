ВСУ — ночью сбиты 10 ракет, 187 из 218 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 516 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине множество ракет (включая баллистические «Искандер-М»/KN-23/С-400, крылатые «Калибр», противорадиолокационные Х-31П), барражирующих боеприпасов и 218 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 баллистических ракет, 5 крылатых ракет, 2 барражирующих боеприпаса S8000 «Бандероль» и 187 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 28 локациях, а также падения фрагментов в 10 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Киевской и Одесской областях, есть убитые и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Крымом и над акваторией Черного моря. Был атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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