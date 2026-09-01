Европейские бренды на Руси: ученые выяснили, какую одежду носили новгородцы в средние века

Изучив археологический текстиль, Калугина выяснила, что самым востребованным товаром на Руси стало сукно из Фландрии, сотканное из высококачественной шерсти испанских мериносовых овец. Чтобы защитить ткани от средневековых подделок, производители использовали специальные знаки качества — свинцовые товарные пломбы с уникальными символами городов, которые благодаря работе исследователей теперь находят на огромной территории от Великого Новгорода до бывших земель Золотой Орды. Результаты исследования опубликованы в журнале «Археология Евразийских степей».

Смена шерсти и появление средневекового масс-маркета

Исторически фламандские ткачи использовали английскую овечью шерсть, но в XIV веке ее ввоз фактически прекратился. Из-за этого производство пришлось перестраивать под новое сырье из Испании. Старые и прославленные центры сукноделия с трудом меняли привычные технологии, поэтому на рынке появились новые города. Они сделали ставку на упрощение технологического процесса и удешевление готовой продукции, составив серьезную конкуренцию признанным лидерам рынка. Несмотря на этот производственный кризис, Фландрия оставалась одним из главных мировых экспортеров тканей, а весь контроль над поставками в Восточную Европу взяли в свои руки ганзейские купцы.

— Указанные изменения сопровождались ростом новых текстильных центров, которые использовали более простые технологии и вырабатывали более простые виды сукна, в результате чего стоимость их производства стала ниже, — подчеркивает исследователь.

Находки в новгородских раскопах

Масштабы европейского импорта лучше всего иллюстрируют археологические находки в Великом Новгороде, через который западные товары попадали на Русь. В слоях XIV и XV веков на Неревском раскопе ученые нашли 166 фрагментов шерстяных тканей, из которых не менее 52 образцов оказались западноевропейского происхождения. Изначально исследователи чуть было не перепутали импорт с местными изделиями. Качественным привозным товаром признали только сукно с плотной поверхностью, а рыхлую материю с плохо свалянным ворсом посчитали недорогим новгородским текстилем. Ситуацию прояснил микроскопический анализ волокон, доказавший, что даже грубые ткани были сотканы из шерсти испанских мериносов, которая на Русь не поставлялась.

— Основу импорта составило качественное окрашенное валяное сукно, — поясняет Елизавета Калугина. — Анализ сырья выявил интересную технологическую деталь: если раньше производители использовали сложное саржевое переплетение нитей, то в рассматриваемый период 30 из 44 фламандских находок имели более простое полотняное переплетение. Это прямое доказательство того, что на рынки хлынула продукция новых фламандских текстильных центров.

Наибольшим спросом у новгородцев пользовался красный цвет, в который были выкрашены 35 из 43 найденных цветных фрагментов сукна. Однако новгородский рынок предлагал покупателям и другие оттенки: в раскопах обнаружили фрагменты коричневого, бежевого, зеленого и голубого сукна. Зажиточные горожане могли позволить себе эффектную полосатую материю, где гладкое полотняное переплетение чередовалось с фактурным репсовым узором. Особой находкой стала ткань первого сорта с крестообразным саржевым плетением в четыре нити, сотканная из нежнейшей чесаной мериносовой шерсти без жестких остевых волокон.

— Анализ находок показал разнообразие технических характеристик фламандского текстиля, в том числе присутствие во фламандском импорте тканей, различающихся по расцветке, качеству, плотности нитей, фактуре поверхности, — уточняет автор статьи.

Свинцовые пломбы как гарант качества

Для защиты от фальсификаций фламандцы ввели строгую процедуру осмотра товаров. Свинцовые пломбы могли крепить к ткани не только перед финальной отправкой покупателю, но и на промежуточных этапах изготовления вещи после тканья, окраски или валяния. На каждую упаковку сукна вешалась специальная свинцовая пломба, которая позволяла покупателям удостовериться в происхождении товара и его качестве.

Только в Новгороде археологи нашли 171 такую пломбу. На Рогатицком раскопе, расположенном рядом со средневековым Торгом, из 61 пломбы XIV и XV веков большинство принадлежало городам Фландрии: Турне, Ипру, Сент-Омеру, Поперинге, Аррасу и Тинену. На пломбах чеканили уникальные городские символы. Изделия из Ипра и Сент-Омера украшал шестиконечный патриархальный крест, на пломбах из Турне красовалась лилия, а сукно из Поперинге маркировали изображением руки в перчатке с посохом. На обратной стороне знаков качества из Сент-Омера мастера иногда чеканили миниатюрный бюст святого Омера. Город Турне выделялся тем, что на его пломбах иногда писали название города, а на одной из находок исследователи обнаружили личный ганзейский купеческий знак. Ткани из Поперинге пользовались огромным спросом на Руси благодаря доступной цене и высокому качеству.

— Находки текстильных пломб имеют важное значение при рассмотрении вопросов ганзейско-русской торговли, поскольку они не только подтверждают факт ввоза на Русь фламандских тканей, но во многих случаях также позволяют определить города, из которых ганзейцы поставляли текстиль, — рассказывает Елизавета Калугина.

От Новгорода до Золотой Орды

Логистика средневекового импорта впечатляет своими масштабами, представляя собой масштабную торговую сеть. Фламандские ткани начинали свой долгий путь в мастерских Ипра, Сент-Омера, Турне, Поперинге, Брюгге, Арраса и Тинена. Оттуда ганзейские купцы везли ценный груз по морю прямиком в Великий Новгород. На новгородских рынках привозные ткани не задерживались и разъезжались дальше по всей Руси и сопредельным государствам. Сукно из Фландрии отправлялось к состоятельным покупателям в Тверь и Москву, где свинцовые знаки качества находят прямо на территории Кремля, в Зарядье и на Ильинке. Ткани успешно добирались даже до приволжских территорий Золотой Орды, оседая на Селитренном и Водянском городищах, Торецком поселении, Каменном Бугре, а также далеко на юге в крымском городе Солхат.

— При этом фламандские пломбы были обнаружены не только в Новгороде и близлежащей местности, но также на других территориях Руси, что может указывать на то, что ввезенные ганзейцами в Новгород фламандские ткани далее поступали в другие регионы Руси, — резюмирует ученый.

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