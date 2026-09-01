Подозреваемый в тройном убийстве в Черногории россиянин застрелился при задержании

30-летний житель РФ Михаил Шабунин, подозреваемый в убийстве трех человек в стрелковом клубе в Черногории, покончил с собой после того, как был окружен полицией. Об этом сообщило управление полиции Черногории.

Шабунина обнаружили ночью в лесу над районом Топла в городе Херцег-Нови. В операции участвовали спецподразделения полиции, пограничники, использовались специальное оборудование и вертолет армии Черногории.

По данным полиции, оказавшись в окружении, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего застрелился. Полицейские не пострадали.

Михаила Шабунина разыскивали после тройного убийства, совершенного 31 августа в стрелковом клубе «Češka zbrojevka» в Даниловграде. Погибли 67-летний инструктор Момир Радонич и жители Подгорицы Петар Глобаревич, 24 лет, и Неманья Капор, 20 лет. По словам директора управления полиции Лазара Щепановича, Шабунин сначала застрелил инструктора, а затем двух молодых мужчин. Мотивы действий преступника устанавливаются.

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