Расширение Вселенной по-прежнему ускоряется — физики так и не знают почему

Общепринятая картина устройства Вселенной строится на том, что космос не просто расширяется, а делает это с постоянным ускорением. За этот процесс отвечает загадочная темная энергия — гипотетическая сила, которая действует как своего рода антигравитация, расталкивая галактики прочь друг от друга.

Однако в прошлом году группа исследователей из Южной Кореи поставила эту концепцию под сомнение, заявив, что расширение космоса замедлилось. Международная команда астрофизиков под руководством ученых из Саутгемптонского университета (Великобритания), Университета Джонса Хопкинса (США) и Австралийского национального университета провела детальную проверку и доказала, что выводы о замедлении были ошибочными. Ученые опубликовали результаты исследования в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Основным инструментом для измерения скорости расширения Вселенной стали сверхновые звезды типа Ia (мощные термоядерные взрывы белых карликов, накопивших критическую массу). Поскольку такие взрывы всегда происходят при одинаковой массе, они выплескивают строго определенное количество света и играют роль «космических маяков» с заранее известной яркостью. На практике это работает как ориентир: зная реальную мощность вспышек, ученые оценивают яркость их света с Земли и рассчитывают точное расстояние до галактики, а также скорость ее удаления.Южнокорейские исследователи утверждали, что пиковая яркость этих сверхновых меняется по мере старения Вселенной, из-за чего астрономы якобы неверно интерпретировали данные.

Сжимающаяся Вселенная столкнет нас в черную дыру. Но заметить конец света будет непросто Новая работа российских исследователей указывает на то, что Вселенная далеко не всегда была расширяющейся — и станет сжимающейся вновь в обозримом будущем. Причем сомнительно, что люди смогут переж… naked-science.ru

Новое исследование выявило ключевые ошибки в этой гипотезе. Во-первых, предыдущий анализ ошибочно приравнивал возраст всей галактики к возрасту конкретной звезды, которая в итоге взорвалась. Во-вторых, южнокорейские исследователи проигнорировалимассу галактик, в которых находилисьвзорвавшиеся звезды. Окружающая среда и вес «родительской» галактики напрямую влияют на свойства взрыва, поэтому учет этого фактора стал обязательным условием для точного измерения расстояний в космосе.

После того как ученые исправили эти искажения, данные снова четко подтвердили, что скорость расширения Вселенной продолжает расти. Базовая модель мироздания устояла, однако загадка осталась: до сих пор в науке нет консенсуса о том, что на самом деле представляет собой темная энергия, расталкивающая галактики в разные стороны. Как уже писал Naked Science, из всех идей на этот счет пока меньше всех противоречит наблюдениями теория физика Горькавого, десять лет назад статьей в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society показавшего, что никакой темной энергии нет, а ускоренное расширение Вселенной обусловлено эхом прошлого цикла ее развития.

По теории Горькавого, основанной на наблюдении гравитационных волн LIGO, поскольку пять процентов массы черных дыр при их слиянии превращаются в гравиволны, массовое слияние черных дыр в конце каждого цикла расширения-сжатия Вселенной ведет к резкой потере Вселенной почти всей массы. То, что остается. в результате перестает быть гравитационно связанным и разлетается во все стороны с ускорением. В будущем этот процесс сменится на замедление, но произойдет это лишь через многие миллиарды лет.