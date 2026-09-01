 

Министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку

01.09.2026, 10:00, Разное
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Белый дом уведомил, что министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку после полутора лет работы в администрации президента Дональда Трампа. Официальная причина его ухода не называется. Дрисколл, как ожидается, покинет должность в ближайшие дни.

«Министр Дрисколл чрезвычайно эффективно продвигал программу президента Трампа в министерстве армии, обеспечивая выдающееся руководство во время исторических военных операций, восстанавливая акцент на боеготовности и боевой эффективности, участвуя в переговорах между Россией и Украиной и в других вопросах», – сказала представитель Белого дома Анна Келли. Она добавила, что благодаря работе Дрисколла вместе с президентом и министром обороны американская армия стала «сильнее, чем когда-либо».

Первым об отставке Дрисколла сообщил The Wall Street Journal. По данным американских СМИ, решению предшествовали несколько месяцев разногласий между Дрисколлом и министром обороны Питом Хегсетом по поводу реформирования сухопутных войск и кадровых решений. В частности, Дрисколл был недоволен увольнением ряда высокопоставленных генералов, участвовавших в проводимой им модернизации армии.

Дэн Дрисколл, близкий друг вице-президента Джей Ди Вэнса, возглавлял министерство армии с февраля 2025 года. Помимо реформирования системы закупок и развития беспилотных технологий, Трамп привлекал его к переговорам с Москвой и Киевом по поводу российско-украинской войны. До прихода в администрацию Дрисколл служил офицером бронетанковых войск и участвовал в войне в Ираке.


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