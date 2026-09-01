Китай вводит утильсбор на российские автомобили

Министерство промышленности Китая внесло в Национальное народное собрание законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили российского производства. Мера вступит в силу с 1 января 2027 года. Согласно пояснительной записке к законопроекту, размер сбора будет зеркально соответствовать применяемому Россией в отношении китайских автомобилей.

Под действие закона попадут все модели российского производства, поставляемые на китайский рынок, в том числе «Москвич 3», новая Volga K50 и автомобили марки Lada. Ставки утильсбора будут рассчитаны индивидуально по каждой модели исходя из объёма двигателя и снаряжённой массы.

Согласно данным министерства, доля российских автомобилей на китайском рынке составляет около 1% от объёма продаж отечественных производителей.

Среди немногочисленных покупателей российских автомобилей в Китае оказался четырнадцатилетний шанхайский школьник Лю Хаочэн.

По словам школьника, Lada Vesta обошлась ему примерно в 38 000 юаней (около 500 тысяч рублей), накопленных с карманных денег.

«Да, она уступает буквально всем отечественным аналогам, но её может купить кто угодно и разбить не жалко», – пояснил школьник, добавив, что его одноклассники сначала смеялись, а потом попросили покататься.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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