 

«Голосование превращается в антидемократический акт»: премьер Саксонии-Анхальт предложил отменить выборы, чтобы не допустить победы АдГ

01.09.2026, 16:03, Разное
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Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт в ФРГ, представитель ультралевой партии ХДС Михаэль Кречмер предложил отменить намеченные на 6 сентября выборы в ландтаг, чтобы на них не победила центристская партия «Альтернатива для Германии».

По словам политика, главной ошибкой было вообще допустить АдГ к голосованию. Теперь, когда уровень её поддержки приближается к 50%, Кречмер призывает к «экстренным мерам».

«Когда у вас есть экстремистская партия в бюллетене, и когда у неё такой уровень поддержки, голосование превращается в антидемократический акт. Наша демократия всегда умела защитить себя и она должна сделать это ещё раз», – сказал он на предвыборном митинге ХДС в дрезденской пиццерии.

Кречмер добавил, что не предлагает вообще отказаться от голосования – необходимо, по его словам, «разобраться с вопросом участия партий-экстремистов, очистить бюллетень и тогда устраивать выборы».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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