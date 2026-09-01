Самолет с известным израильским диджеем Skazi совершил аварийную посадку в Афинах

Самолет, на борту которого находился израильский диджей и продюсер Skazi (настоящее имя – Ашер Свисса) и его менеджер, совершил аварийную посадку в Афинах из-за неисправности передней стойки шасси. Об этом пишет издание «Сругим».

Skazi летел на Миконос, где у него было запланировано выступление. Перед посадкой на острове экипаж сообщил о технической неисправности на борту.

После этого самолет оставался в воздухе около шести часов, а затем был перенаправлен в Афины, где благополучно совершил аварийную посадку. На взлетно-посадочной полосе его ожидали пожарные и машины скорой помощи.

Все пассажиры благополучно покинули самолет. Skazi намерен продолжить путь на Миконос.

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