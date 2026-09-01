 

Путин и Пезешкиан обсудили российско-иранское сотрудничество и конфликт Ирана с США

01.09.2026, 14:30, Разное
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Президент РФ Владимир Путин провел в Бишкеке переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также обострение конфликта между Ираном и США.

«Российско-иранские дружественные отношения развиваются по всем направлениям стабильно, в соответствии с буквой и духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – заявил Путин в начале переговоров.

Накануне Кремль сообщал, что одной из центральных тем встречи станет ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Переговоры проходят после нового обмена ударами между США и Ираном: американские силы атаковали остров Ларак, после чего Иран нанес удары по американским базам в Иордании. На саммите ШОС Пезешкиан заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению достигнутых в июне договоренностей, если Вашингтон также выполнит свои обязательства.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке. В рамках поездки Путин проводит серию двусторонних встреч с лидерами государств-участников и приглашенных стран.


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