 

Шведская Saab разрабатывает сверхзвуковой истребитель-беспилотник A3-001 Loyal Wingman

01.09.2026, 16:19, Разное
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На авиабазе Мальмен в городе Линчепинг состоялась презентация прототипа шведского сверхзвукового истребителя-беспилотника компании Saab A3-001 Loyal Wingman.

Большинство технических подробностей новинки неизвестны. Из того, что сообщили в Saab — размер беспилотника будет примерно соответствовать истребителю JAS 39 Gripen E и его оснастят двигателем General Electric F414, способным обеспечить сверхзвуковую скорость.

Корпус A3-001 представляет собой бесхвостую конструкцию с несущим фюзеляжем, укороченными стреловидными крыльями, выделяющимся «горбом», боковыми воздухозаборниками и внутренним отсеком для вооружений, что должно обеспечить беспилотнику максимальную незаметность.

A3-001 сможет действовать в связке как с пилотируемыми истребителями, так и с самолетами ДРЛО. Он будет нести высокоточные боеприпасы, ракеты класса «воздух-воздух» и интегрированные многоцелевые сенсорные системы.

Будучи членом НАТО, Швеция намерена использовать A3-001 для выполнения важных задач — подавления средств ПВО, ведения РЭБ и нанесения ударов совместно с истребителями JAS 39 Gripen E и системой GlobalEye.Источник &#8212 Saab


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