 

В Дании завершен крупнейший в Европе проект по строительству жилья методом 3D-печати

01.09.2026, 16:48, Разное
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В Дании завершился проект, который называют крупнейшим в Европе комплексом жилья, возведенным методом 3D-печати. Речь идет о 36 автономных студенческих квартирах в городе Хольстебро. Комплекс под названием Skovsporet создан архитектурной студией SAGA Space Architects совместно с компаниями 3DCP и COBOD. Все здания объединены общими дворами, ландшафтными садами и велопарковками. Строители сохранили 90 % деревьев, изначально росших на участке.

Основную работу выполнил 3D-принтер COBOD BOD3, который выдавливал из сопла цементоподобную смесь и слой за слоем создавал базовую конструкцию квартир. На площадке требовалось всего три человека, следивших за процессом. Время печати сократилось с нескольких недель для первого здания из шести квартир до пяти дней для последнего. После завершения печати строители вручную установили крыши и двери, окна, мебель и все необходимое.

Каждая квартира площадью от сорока до пятидесяти квадратных метров спроектирована как отдельное жилье с собственной кухней, рабочей зоной, гостиной, ванной и спальным местом. Дневной свет проникает через множество окон и световых люков. Характерную ребристую фактуру бетона, неизбежную при послойной печати, смягчают дерево, пробка и материал, похожий на гипсокартон.

Все строительство заняло 12 месяцев с учетом работ, выполненных людьми. Студенты должны заселиться в новые дома уже в ближайшие месяцы. Точный бюджет не раскрывается, однако в SAGA Space Architects отмечают, что проект уложился в строгие рамки расходов на соцжилье.

Источник &#8212 SAGA Space Architects


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