В Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами подстанцию ТЭС

Во вторник, 1 сентября, неизвестные обстреляли самодельными ракетами подстанцию Прейлак рядом с угольной электростанцией Йеншвальде на юге Бранденбурга, пишет издание Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ). В результате нападения выведен из строя блок мощностью 500 МВт.

Полиция сообщила MAZ, что около 08:00 утра было обнаружено повреждение линии электропередач, а также найдены несколько самодельных взрывных устройств, которые были обезврежены саперы.

Издание Bild отмечает, что полиция не подтверждает, что обстрел велся ракетами. Представитель полиции заявила, что были найдены «нестандартные взрывные и зажигательные устройства».

Компания LEAG, управляющая электростанцией Йеншвальде, называет произошедшее нападением и сообщила, что специалисты работают над устранением причиненного ущерба.

Угольная электростанция Йеншвальде является четвертой по величине в Германии и крупнейшей в Бранденбурге. Ее мощность составляет 2000 МВт.

Расследование ведет земельное управление уголовной полиции Бранденбурга. Пока не сообщается ни о подозреваемых, ни о возможном мотиве атаки.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro