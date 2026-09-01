Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке вице-премьер рассказал о своей беседе с представителем Минпромторга и том, что российский авиапром с 2027 года готов начать снова выпускать Ан-2 со старым двигателем, а с 2028 года — и с новым двигателем ВК-800. Старый двигатель Ан-2 — это вариант М-62, двигатель истребителя И-16. Его безусловно прогрессивная для 1930-х конструкция имеет, однако, и связанные с возрастом недостатки. Например, далекую от идеала топливную экономичность.

ВК-800 — двигатель, с одной стороны, более продвинутый, с другой — существенно менее мощный, чем его предшественник из сталинской эпохи. Он выдает около 800 лошадиных сил против тысячи у М-62/АШ-62ИР. Кроме этого, его цена должна быть выше, поскольку газотурбинные двигатели в целом дороже двигателей внутреннего сгорания сходной мощности. Но он, как минимум в теории, более экономичный по топливу.

Юрий Трутнев не скрывает своего скепсиса относительно запуска в производство в 2027 году самолета, созданного в 1947 году, то есть ровно 80 лет назад. Он призывает российских авиаконструкторов хотя бы через 80 лет сделать более эффективную машину. Но, как мы отмечали в отдельном материале в 2021 году, на практике его призыв с высокой вероятностью так никогда и не будет реализован.

Причины этого в том, что все предыдущие попытки создать замену Ан-2 проводились без достаточной готовности к новым техническим решениям. Скажем, «Байкал», который пять лет назад позиционировали как замену «кукурузнику», имел слишком несовершенную аэродинамику, чтобы быть достаточно экономичным, но при этом существенные требования к длине взлетно-посадочной полосы. У другой попытки замены Ан-2, его полимерного клона ТВС-2ДТС, вообще не было серьезных позитивных отличий от дюралевого биплана, кроме нового газотурбинного мотора. Поскольку мотор, по моде прошлых лет, выбрали американским, его, как было понятно с самого начала, США поставлять в Россию не планируют.

Еще в материале 2021 года мы констатировали: Ан-2 был сомнительным техническим выбором уже в 1948 году, когда его пустили в массовую серию. За десять лет до этого в СССР был создан куда более прогрессивный самолет малой авиации САМ-10, не пошедший в серию только из-за неумение его конструктора работать с начальством. Тем не менее, в данный момент в нашей стране нет авиаконструкторов того же уровня. Да и у Минпромторга, а равно и иных государственных организаций, нет достаточного понимания того, какие конструкции больше подходят для замены Ан-2.

Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще? Попытки нашей страны создать замену сверхмассовому биплану советской эпохи терпят неудачи вот уже тридцать лет. Причина проста: кризис легкомоторной авиации в целом. Когда-то самая передовая часть … naked-science.ru

Поэтому еще в 2021 году в нашем редакционном материале спрогнозировали: «Замена Ан-2 – такая же массовая, как и сам древний «кукурузник» – так никогда и не будет создана». Пока происходящее в целом подтверждает этот прогноз.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro