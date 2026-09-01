В результате нападения в Таймс-сквере убита вице-президент Bank of America

32-летняя сотрудница Bank of America Эрин Пьяченти погибла в результате нападения с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В банке она занимала должность вице-президента и отвечала за отбор клиентов и урегулирование конфликтов интересов. Об этом пишет агентство Reuters.

Нападение произошло днем 31 августа на Таймс-сквер, в районе 42-й улицы и Седьмой авеню. По данным полиции Нью-Йорка, 49-летняя Памела Сиснерос без видимой причины сначала ударила ножом 68-летнего мужчину, а затем напала на Пьяченти, также ударив ее ножом в живот. Пьяченти доставили в больницу, где она скончалась от ран. Второй пострадавший выжил.

Прибывшие полицейские попытались остановить нападавшую с помощью электрошокеров. Когда это не удалось и она продолжила приближаться к сотрудникам полиции, держа в обеих руках по ножу, они открыли огонь. Нападавшая была ранена и скончалась в больнице.

Полиция считает оба нападения «случайными и неспровоцированными».

В Bank of America заявили, что потрясены гибелью Пьяченти, назвав ее ценным сотрудником банка.

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