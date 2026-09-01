Дело Линдси Клэнси, убившей трех своих детей — присяжные не смогли вынести вердикт

Присяжные, рассматривающие дело об убийстве жительницей Массачусетса Линдси Клэнси трех ее детей, сообщили суду, что не смогли достичь согласия по вопросу о ее вине. Обсуждение большим жюри продолжалось четыре дня. «После долгих часов рассмотрения вопроса нам не удалось прийти к единому мнению», – говорится в записке, переданной судье Уильяму Салливану.

Судья подчеркнул, что речь идет о непростом деле, в ходе которого было заслушано более 80 свидетелей и представлено более 300 документальных доказательств. «Поэтому я прошу вас возобновить рассмотрение дела, не забывая о всех наставлениях, которые я вам дал», – заявил он.

Согласно материалам дела, в 2023 году Клэнси убила трех своих детей: пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана, а затем попыталась покончить с собой, вскрыв вены, но выжила. Дети были задушены эластичными лентами, используемыми при физических упражнениях. Подсудимая не отрицает, что совершила убийство.

Линдси страдала от послеродовой депрессии и находилась под наблюдением психиатра. Защита заявляет, что она не может нести ответственности за свои действия, обвинение – что преступление было предумышленным и спланированным. В зависимости от решения присяжных ее ждет либо пожизненное заключение без права на помилование, либо госпитализация в психиатрической клинике.

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