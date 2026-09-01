 

Власти Германии закрывают генконсульство России в Бонне и «Русский дом» в Берлине

01.09.2026, 18:30, Разное
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Германия объявила о закрытии российского генерального консульства в Бонне и расторжении соглашения, на основании которого работает «Русский дом» в Берлине. Эти меры стали ответом на попытку атаки дронов в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую власти ФРГ возложили на Россию. Об этом пишет Zeit.de.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил 1 сентября, что следствие пришло к выводу: нападение было совершено по российскому заказу. По его словам, об этом свидетельствуют результаты полицейского расследования, характер подготовки атаки и данные разведки. Москва ранее отрицала причастность к инциденту.

В качестве ответных мер глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил, что российское генконсульство в Бонне должно прекратить работу к 18 сентября. Российский посол также был вызван в МИД ФРГ. Кроме того, Берлин денонсирует германо-российское соглашение, регулирующее деятельность «Русского дома» в немецкой столице.

«Русский дом» находится в ведении Россотрудничества и действует как российский культурный и информационный центр. Соглашение о работе таких центров было заключено Германией и Россией в 2011 году и распространяется также на деятельность институтов Гете в России.


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