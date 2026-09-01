 

Польские геймеры возмутились отсутствием польской озвучки в «Смуте»

01.09.2026, 18:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Польские любители видеоигр выразили свое недовольство в соцсети Х отсутствием польской озвучки в российском игросодержащем продукте «Смута». По мнению геймеров, решение студии Cyberia Nova – откровенно полонофобское.

Российский геймдев стал популярным среди польских геймеров на фоне их разочарования в отечественных студиях, таких как CD PROJEKT RED. Их обвиняют, в частности, в том, что они «прогнулись под левую повестку», добавив женщин в качестве главных героев.

Однако первоначальный энтузиазм по поводу «Смуты» быстро угас, когда выяснилось, что Cyberia Nova до сих пор не озвучила игру на польском языке.

«Это полонофобия в чистом виде. Да, политическая ситуация сложная, но такой выпад против польского языка бьёт в первую очередь по обычным геймерам, которые мало интересуются политикой. Руководство наших стран не может договориться, но зачем бить по языку, на котором говорят миллионы людей по всему миру?» – говорится в одном из отзывов.

«Наш президент правильно сказал, что москаль никогда не будет нам другом. Очевидно, что русские в этом вопросе сговорились с украинцами и евреями и проводят одинаковую антипольскую политику, потому что они нас ненавидят», – заявил в свою очередь игровой журналист Гжегож Бжежинчишчикевич.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.09 / Власти Германии закрывают генконсульство России в Бонне и «Русский дом» в Берлине

01.09 / В результате нападения в Таймс-сквере убита вице-президент Bank of America

01.09 / Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

01.09 / В Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами подстанцию ТЭС

01.09 / Установка Voya Energy превратит алюминиевый лом в чистую энергию

01.09 / Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

01.09 / В Дании завершен крупнейший в Европе проект по строительству жилья методом 3D-печати

01.09 / Математики из России решили задачу, которая более 20 лет не позволяла сократить число схем маршрутов для создания оптимальной сети связи

01.09 / Шведская Saab разрабатывает сверхзвуковой истребитель-беспилотник A3-001 Loyal Wingman

01.09 / «Голосование превращается в антидемократический акт»: премьер Саксонии-Анхальт предложил отменить выборы, чтобы не допустить победы АдГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике