Польские геймеры возмутились отсутствием польской озвучки в «Смуте»

Польские любители видеоигр выразили свое недовольство в соцсети Х отсутствием польской озвучки в российском игросодержащем продукте «Смута». По мнению геймеров, решение студии Cyberia Nova – откровенно полонофобское.

Российский геймдев стал популярным среди польских геймеров на фоне их разочарования в отечественных студиях, таких как CD PROJEKT RED. Их обвиняют, в частности, в том, что они «прогнулись под левую повестку», добавив женщин в качестве главных героев.

Однако первоначальный энтузиазм по поводу «Смуты» быстро угас, когда выяснилось, что Cyberia Nova до сих пор не озвучила игру на польском языке.

«Это полонофобия в чистом виде. Да, политическая ситуация сложная, но такой выпад против польского языка бьёт в первую очередь по обычным геймерам, которые мало интересуются политикой. Руководство наших стран не может договориться, но зачем бить по языку, на котором говорят миллионы людей по всему миру?» – говорится в одном из отзывов.

«Наш президент правильно сказал, что москаль никогда не будет нам другом. Очевидно, что русские в этом вопросе сговорились с украинцами и евреями и проводят одинаковую антипольскую политику, потому что они нас ненавидят», – заявил в свою очередь игровой журналист Гжегож Бжежинчишчикевич.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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