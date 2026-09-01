«Цыплят по осени считают» — 1 сентября в России вступил в силу указ об учете домашней птицы

В РФ вступили в силу новые правила для тех, кто держит кроликов домашнюю птицу в личных подсобных хозяйствах. Если у вас более десяти животных, их необходимо поставить на учет и обеспечить соответствующую маркировку.

Речь идет о реализации постановления правительства, принятого в 2023 году. Сначала на учет был поставлен рогатый скот, свиньи и лошади, затем – пушные звери и ульи, а теперь – куры, утки, гуси, страусы, кролики, а также олени и верблюды.

После того, как были зафиксированы случаи привоза животных в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, Россельхознадзор выступил с разъяснением: делать этого не надо, достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу. Маркировка с уникальным номером выставляется на помещении, где они содержатся.

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