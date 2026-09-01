 

«Цыплят по осени считают» — 1 сентября в России вступил в силу указ об учете домашней птицы

01.09.2026, 20:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В РФ вступили в силу новые правила для тех, кто держит кроликов домашнюю птицу в личных подсобных хозяйствах. Если у вас более десяти животных, их необходимо поставить на учет и обеспечить соответствующую маркировку.

Речь идет о реализации постановления правительства, принятого в 2023 году. Сначала на учет был поставлен рогатый скот, свиньи и лошади, затем – пушные звери и ульи, а теперь – куры, утки, гуси, страусы, кролики, а также олени и верблюды.

После того, как были зафиксированы случаи привоза животных в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, Россельхознадзор выступил с разъяснением: делать этого не надо, достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу. Маркировка с уникальным номером выставляется на помещении, где они содержатся.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.09 / Дело Линдси Клэнси, убившей трех своих детей — присяжные не смогли вынести вердикт

01.09 / Власти Германии закрывают генконсульство России в Бонне и «Русский дом» в Берлине

01.09 / Польские геймеры возмутились отсутствием польской озвучки в «Смуте»

01.09 / В результате нападения в Таймс-сквере убита вице-президент Bank of America

01.09 / Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

01.09 / В Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами подстанцию ТЭС

01.09 / Установка Voya Energy превратит алюминиевый лом в чистую энергию

01.09 / Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

01.09 / В Дании завершен крупнейший в Европе проект по строительству жилья методом 3D-печати

01.09 / Математики из России решили задачу, которая более 20 лет не позволяла сократить число схем маршрутов для создания оптимальной сети связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике