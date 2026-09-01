Трамп заявил, что самый мощный удар по Ирану «ждет своего часа»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные наносят массированные удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива, и пригрозил Тегерану гораздо более мощным ударом в случае ответных действий.

По словам Трампа, нынешние удары стали ответом на попытку Ирана установить морские мины в Ормузском проливе, а также на запуск восьми ракет по американской военной базе в Иордании. Он отмечает, что все ракеты были перехвачены, а установленные ранее в проливе мины полностью уничтожены или обезврежены.

«Если Иран ответит на эту совершенно оправданную атаку, по нему снова будет нанесен удар – гораздо более жесткий и мощный», – написал Трамп в Truth Social.

При этом президент США заявил, что и это не будет самым масштабным ударом, который Вашингтон способен нанести по Ирану. По его словам, такой вариант «ждет своего часа», и после его применения «от Исламской Республики Иран останется очень мало».

Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило начало новой серии ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По данным американской стороны, целью операции стали подразделения и объекты КСИР, представляющие угрозу судоходству.

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