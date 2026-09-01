 

Трамп заявил, что самый мощный удар по Ирану «ждет своего часа»

01.09.2026, 20:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные наносят массированные удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива, и пригрозил Тегерану гораздо более мощным ударом в случае ответных действий.

По словам Трампа, нынешние удары стали ответом на попытку Ирана установить морские мины в Ормузском проливе, а также на запуск восьми ракет по американской военной базе в Иордании. Он отмечает, что все ракеты были перехвачены, а установленные ранее в проливе мины полностью уничтожены или обезврежены.

«Если Иран ответит на эту совершенно оправданную атаку, по нему снова будет нанесен удар – гораздо более жесткий и мощный», – написал Трамп в Truth Social.

При этом президент США заявил, что и это не будет самым масштабным ударом, который Вашингтон способен нанести по Ирану. По его словам, такой вариант «ждет своего часа», и после его применения «от Исламской Республики Иран останется очень мало».

Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило начало новой серии ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива. По данным американской стороны, целью операции стали подразделения и объекты КСИР, представляющие угрозу судоходству.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.09 / «Цыплят по осени считают» — 1 сентября в России вступил в силу указ об учете домашней птицы

01.09 / Дело Линдси Клэнси, убившей трех своих детей — присяжные не смогли вынести вердикт

01.09 / Власти Германии закрывают генконсульство России в Бонне и «Русский дом» в Берлине

01.09 / Польские геймеры возмутились отсутствием польской озвучки в «Смуте»

01.09 / В результате нападения в Таймс-сквере убита вице-президент Bank of America

01.09 / Датчанин выкопал в своем саду рекордный 18-килограммовый клад викингов

01.09 / В Германии неизвестные обстреляли самодельными ракетами подстанцию ТЭС

01.09 / Установка Voya Energy превратит алюминиевый лом в чистую энергию

01.09 / Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

01.09 / В Дании завершен крупнейший в Европе проект по строительству жилья методом 3D-печати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике