В почтовых отделениях откроются ночные клубы

Минпромторг опубликовал новую программу по спасению государственной компании «Почта России». Помимо непосредственно почтовых услуг, в отделениях с 22:00 до 6:00 по местному времени будут функционировать ночные клубы или бары (на усмотрение муниципальных властей).

«Продажа спиртных напитков и сигарет немного помогла рассчитаться с долгами перед кредиторами, но не смогла полностью решить проблему, – поясняет замминистра торговли Виктор Плюшкин. – А ночные клубы помогут продлить режим функционирования помещений и полностью окупить аренду. Также мы привлечём к посещению почтовых отделений молодёжь».

В настоящий момент «Почта России» увеличит число вакансий – будут набраны бармены, диджеи, промоутеры, в отдельных отделениях – музыканты и танцовщицы. Действующие сотрудники госкомпании по желанию также смогут освоить новые для себя профессии на специализированных курсах.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro