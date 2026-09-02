 

В почтовых отделениях откроются ночные клубы

02.09.2026, 11:03, Разное
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Минпромторг опубликовал новую программу по спасению государственной компании «Почта России». Помимо непосредственно почтовых услуг, в отделениях с 22:00 до 6:00 по местному времени будут функционировать ночные клубы или бары (на усмотрение муниципальных властей).

«Продажа спиртных напитков и сигарет немного помогла рассчитаться с долгами перед кредиторами, но не смогла полностью решить проблему, – поясняет замминистра торговли Виктор Плюшкин. – А ночные клубы помогут продлить режим функционирования помещений и полностью окупить аренду. Также мы привлечём к посещению почтовых отделений молодёжь».

В настоящий момент «Почта России» увеличит число вакансий – будут набраны бармены, диджеи, промоутеры, в отдельных отделениях – музыканты и танцовщицы. Действующие сотрудники госкомпании по желанию также смогут освоить новые для себя профессии на специализированных курсах.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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