Pegasus Airlines после предупреждения Зеленского развернула летевшие в Москву самолеты

Крупнейшая частная авиакомпания Турции Pegasus Airlines в ночь на 2 сентября развернула в воздухе несколько самолетов, направлявшихся в московские аэропорты из Бодрума, Измира и Антальи. Об этом пишет «Немецкая волна». К утру были отменены десятки направлявшихся в Россию рейсов.

Вечером 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с предупреждением для иностранных авиакомпаний, страховщиков и тех, кто использует российские аэропорты: воздушное пространство РФ становится все более опасным.

«Украина не угрожает гражданской авиации. Но активность наших БПЛА в российском небе станет такой, что на нее следует обратить внимание. Российские власти об этом не сообщают, но фактически, небо над Россией будет закрыто. Начатая Россией война закрывает ее небо», – сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявление Зеленского заявкой на государственный терроризм. «И обращаю внимание, что они просят нас возобновить переговоры, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут», – заявил он журналистам на саммите ШОС в Бишкеке.

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