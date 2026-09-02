Против жителя Эстонии, вывесившего плакат «Смерть фашистской гадине», завели дело о подстрекательстве к покушению на первых лиц государства

Жителю Эстонии, который вывесил на своём доме советский плакат с надписью «Смерть фашистской гадине», предъявили обвинения в посягательстве на жизнь первых лиц государства. Ему вменяется пункт соответствующей статьи о подстрекательстве, совершённом публичным путём.

О появлении антигосударственного плаката в деревне Вяэна-Йыэсуу стало известно 31 августа. Прибывшие на место сотрудники опросили старосту и выяснили, что дом принадлежит лицу, ещё в 2016 году внесённому в реестр особого надзора. Оказалось также, что с начала года староста отправил на эту семью 6 донесений, но все они остались без ответа.

Первоначально против владельца дома завели дела о разжигании розни и осквернении нацистской символики, однако учитывая широкий общественный резонанс, в Таллине решили расширить список обвинений – теперь ему вменяют ещё и подстрекательство к покушению на высшее руководство страны, а также вступление в антигосударственный заговор с группой неустановленных лиц. К последним следствие относит иллюстратора, готовившего экстремистский плакат к печати, изготавливавших его типографских работников и других лиц, которые были осведомлены о печати, транспортировке и демонстрации плаката, но не сообщили об этом в уполномоченные органы.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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