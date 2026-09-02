 

ВСУ — ночью сбиты 141 из 174 БПЛА. МО РФ — перехвачены 130 БПЛА

02.09.2026, 14:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 4 ракеты (2 баллистические «Искандер-М» и 2 авиационные Х-59/69) и 174 БПЛА различных типов, включая несколько барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 141 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 16 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Одесской областях, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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