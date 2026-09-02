 

Nokia представила гаджет, сочетающий в себе функции пауэрбанка и кнопочного телефона

02.09.2026, 16:48, Разное
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Nokia неожиданно напомнила о себе, представив цифровое устройство под названием Nokia 300 Charge, которое сочетает в себе функции пауэрбанка и обычного «бабушкофона». У него внушительная клавиатура, маленький 2,4-дюймовый экран и базовая ОС для совершения звонков, отправки сообщений и нескольких базовых приложений.

На боковой панели Nokia 300 Charge находится кнопка, активирующая необычную для телефонов такого класса функцию обратной зарядки. Благодаря ей, с помощью кабеля Туре-С к Nokia 300 можно подключить другое устройство для подзарядки от его внушительного аккумулятора емкостью 3700 мА⋅ч. Этого хватает для практически полной зарядки iPhone 17, а самому телефону — для работы в режиме ожидания до 40 дней. Для сравнения, у большинства кнопочных телефонов емкость батареи не превышает 1000 мА⋅ч.

Объем оперативной памяти Nokia 300 4 МБ, столько же встроенной. Он оснащен камерой с разрешением 320 х 240 пикселей и весьма скромной поддержкой — 2 G. На верхней панели находится специальный фонарик, который светит в два раза ярче, чем фонарик у iPhone Pro, что наверняка по достоинству смогут оценить любители загородного отдыха и пеших походов. Цена Nokia 300 Charge составляет всего $40.Источник &#8212 HMD


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