 

Благодаря введению белых списков в России снизилась заболеваемость гриппом

02.09.2026, 16:03, Разное
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Министр цифрового развития России Максут Шадаев на V международном конгрессе «За суверенный Интернет» подвёл первые итоги появлению белых списков у сотовых операторов.

Оказалось, что введение временных и «абсолютно обоснованных мер по контролю за поведением пользователей в Сети» благотворно сказалось на здоровье граждан и позволило избежать традиционной летней эпидемии гриппа.

«Почему летом у нас ОРВИ болели на треть меньше? Это произошло исключительно благодаря белым спискам, которые перекрыли один из главных каналов распространения инфекции – VPN», – сказал глава Минцифры.  

Как считает министр, создание полностью суверенного Интернета позволит излечить россиян от всех болезней и увеличит среднюю продолжительность жизни граждан до 150 лет.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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