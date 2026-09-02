Благодаря введению белых списков в России снизилась заболеваемость гриппом

Министр цифрового развития России Максут Шадаев на V международном конгрессе «За суверенный Интернет» подвёл первые итоги появлению белых списков у сотовых операторов.

Оказалось, что введение временных и «абсолютно обоснованных мер по контролю за поведением пользователей в Сети» благотворно сказалось на здоровье граждан и позволило избежать традиционной летней эпидемии гриппа.

«Почему летом у нас ОРВИ болели на треть меньше? Это произошло исключительно благодаря белым спискам, которые перекрыли один из главных каналов распространения инфекции – VPN», – сказал глава Минцифры.

Как считает министр, создание полностью суверенного Интернета позволит излечить россиян от всех болезней и увеличит среднюю продолжительность жизни граждан до 150 лет.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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