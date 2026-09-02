 

Трамп троллит Иран — «Может, нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа?»

02.09.2026, 18:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп в Truth Social заговорил о возможном переименовании Ормузского пролива в свою честь.

«Теперь, когда он находится под контролем США, может, нам переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа??? Как и сама Америка, он оказался бы в центре внимания как никогда!» – написал Трамп в соцсети.

Накануне вечером Трамп объявил о новых ударах США по иранским целям в районе Ормузского пролива и заявил, что Вашингтон установил над ним «почти полный контроль».


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