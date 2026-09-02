 

NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

02.09.2026, 17:45, Разное
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Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).

Коронограф «Роман» — это система, состоящая из оптических элементов, масок, самостоятельно меняющих форму зеркал (self-flexing mirrors) и датчиков. Подавляя яркий свет звезд, прибор позволит ученым увидеть слабый свет, отраженный от планет.

© NASA

С помощью инструмента исследователи получат изображения планет и пылевых дисков в видимом свете. Вероятно, удастся увидеть планеты-гиганты. Они старше и холоднее молодых и горячих суперюпитеров, которые в основном получалось заснять.

Команда коронографа уже запланировала серию наблюдений на первые полтора года миссии. В общей сложности они займут три месяца.

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический те… naked-science.ru

NASA запустило телескоп «Нэнси Грейс Роман» 30 августа. На орбиту он отправился на ракете Falcon Heavy. Сейчас обсерватория направляется к месту своего назначения — точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.


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