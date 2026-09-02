 

В Барселоне предъявили обвинения военным, задержавшим вооружённых грабителей

02.09.2026, 18:03, Разное
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В Барселоне предъявили обвинения двум военнослужащим, которые самовольно задержали банду вооружённых грабителей, напавших на семью на улице. Помимо превышения полномочий, им вменяют незаконное лишение свободы, преступный сговор и совершение преступления на почве ненависти – последняя статья включена в обвинение автоматически, поскольку грабители были марроканцами.

Инцидент произошёл 24 августа. Капитан Исмаэль Байон задержал одного из нападавших, но другие члены банды попытались отбить товарища. Второй военнослужащий Омани Гусман Фигередо помог сослуживцу и задержал ещё двух человек. Через полчаса на место происшествия прибыли полицейские, которые освободили грабителей и задержали военных.

Помимо основных обвинений, Байону и Фигередо грозят гражданские иски от потерпевших марроканцев – левая общественная организация «Испания – дом для всех» уже наняла для них юриста, который поможет добиться компенсаций за незаконное задержание. Ещё один иск будет подан против главы семьи, которую они пытались ограбить, поскольку тот не менее пяти раз ударил нападавших кулаком в лицо, а затем пнул одного из них, когда тот уже был незаконно задержан военными.

Резонансное дело прокомментировал премьер-министр Испании Педро Санчес – он заявил, что подобные инциденты «наносят урон имиджу нашего гостеприимства» и попросил суд «быть беспристрастным, но не снисходительным». Первое заседание по этому делу под председательством судьи Азизы Бадруддин состоится 14 сентября.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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