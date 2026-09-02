ЕС обвинил Россию в государственном терроризме

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кайя Каллас заявила, что попытка диверсии, предпринятая в минувшем месяце в аэропорту Лейпцига, имеет все признаки государственного терроризма.

«Гибридные атаки по всей Европе – сигнал, что странам, не занявшим четкой позиции, пора проснуться. Если мы хотим покончить с этой войной, мы должны на этом сосредоточиться, поднять это на новый уровень», – сказала она, выступая в Ирландии на конференции глав МИД ЕС.

Каллас рассказала, что представитель РФ в ЕС вызван для вручения ноты протеста, так же поступят и министерства иностранных дел входящих в Евросоюз государств. Готовится новый пакет санкций, который коснется 1600 физических и юридических лиц.

Напомним: вечером 4 августа на летном поле лейпцигского аэропорта в непосредственной близости к украинскому «Ан-124» был обнаружен дрон со взрывчаткой. Вскоре после этого в шести километрах от аэропорта произошло столкновение БПЛА с самолетом компании DHL. Работа аэропорта была остановлена.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил 1 сентября, что следствие пришло к выводу: нападение было совершено по российскому заказу. По его словам, об этом свидетельствуют результаты полицейского расследования, характер подготовки атаки и данные разведки. Москва ранее отрицала причастность к инциденту.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro