 

ЕС обвинил Россию в государственном терроризме

02.09.2026, 20:30, Разное
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кайя Каллас заявила, что попытка диверсии, предпринятая в минувшем месяце в аэропорту Лейпцига, имеет все признаки государственного терроризма.

«Гибридные атаки по всей Европе – сигнал, что странам, не занявшим четкой позиции, пора проснуться. Если мы хотим покончить с этой войной, мы должны на этом сосредоточиться, поднять это на новый уровень», – сказала она, выступая в Ирландии на конференции глав МИД ЕС.

Каллас рассказала, что представитель РФ в ЕС вызван для вручения ноты протеста, так же поступят и министерства иностранных дел входящих в Евросоюз государств. Готовится новый пакет санкций, который коснется 1600 физических и юридических лиц.

Напомним: вечером 4 августа на летном поле лейпцигского аэропорта в непосредственной близости к украинскому «Ан-124» был обнаружен дрон со взрывчаткой. Вскоре после этого в шести километрах от аэропорта произошло столкновение БПЛА с самолетом компании DHL. Работа аэропорта была остановлена.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил 1 сентября, что следствие пришло к выводу: нападение было совершено по российскому заказу. По его словам, об этом свидетельствуют результаты полицейского расследования, характер подготовки атаки и данные разведки. Москва ранее отрицала причастность к инциденту.


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