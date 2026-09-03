Федеральный суд заблокировал новый указ Трампа об ограничении гражданства по рождению

Федеральная судья в Мэриленде Дебора Бордман временно заблокировала исполнение нового указа президента США Дональда Трампа, ограничивающего предоставление американского гражданства по праву рождения. Решение принято по иску организаций, защищающих права иммигрантов. Судья сочла, что указ, вероятно, противоречит Конституции и сложившейся практике Верховного суда США.

Указ был подписан Трампом 6 августа после того, как Верховный суд отверг его предыдущую попытку существенно сузить действие 14-й поправки. Новый документ предусматривает отказ в автоматическом гражданстве, в частности, детям, родившимся в США в рамках так называемого «родильного туризма», а также в некоторых случаях, когда один из родителей работает на иностранное государство, использовал мошеннические схемы для получения гражданства или относится к категории «враждебных иностранцев».

Бордман постановила, что федеральные ведомства не могут применять указ к детям, которых затрагивает коллективный иск, однако могут продолжать подготовку инструкций для его возможной реализации. Администрация Трампа утверждала, что обращение в суд преждевременно, поскольку окончательные правила применения указа еще не опубликованы. Судья этот аргумент отклонила.

14-я поправка к Конституции США закрепляет принцип гражданства по рождению для лиц, родившихся на территории страны и подпадающих под ее юрисдикцию. Споры вокруг попыток администрации Трампа ограничить это право продолжаются в нескольких федеральных судах.

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