Обезьяны из Западной Африки научились лазить по стволам деревьев без «обезьяньей» стопы — и это меняет теорию эволюции человека

До сих пор исследователи делили приматов на две категории. У человекообразных обезьян голеностопный сустав легко сгибается вверх почти на 45 градусов, что помогает им плотно прижимать стопу к коре дерева и уверенно забираться на высоту ради ночевки или поиска корма (у человека этот показатель составляет всего 20 градусов). У мартышковых голеностоп изначально считался еще менее подвижным, из-за этого палеонтологи долгое время называли мартышек неспособными к эффективному вертикальному подъему и полагали, что во время карабканья они полагаются в основном на силу рук.

Однако детальный анализ видео и биомеханические измерения, которые ученые из Университета штата Огайо (США) провелив лесу Тай в Кот-д’Ивуаре, показали совершенно иную картину. Мангабеи взбираются на гладкие стволы с не меньшей ловкостью, чем приматы с развитой лодыжкой. Их стопа сгибается в среднем отделе на те же 46 градусов, обеспечивая надежный упор и сцепление с древесиной. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Биологи обнаружили, что умные приматы живут дольше Приматы различаются по уровню интеллекта не только на межвидовом, но и на внутривидовом уровне. Г… naked-science.ru

Эти выводы меняют подход к анализу древних окаменелостей и помогают точнее воссоздать облик последнего общего предка человека и шимпанзе, линии которых разошлись примерно шесть-семь миллионов лет назад. Ранее палеонтологи делали категоричные выводы по ископаемым костям: если стопа древнего предка напоминала мартышечью, его автоматически исключали из числа ловких древолазов. Теперь выяснилось, что такой скелет вовсе не мешал предкам человека активно передвигаться по деревьям.

Авторы научной работы доказали, что в природе существуют две функционально равные анатомические конфигурации обезьяньих стоп. Способность вертикально передвигаться по деревьям оказалась универсальным навыком приматов, который не зависит от одного конкретного типа строения суставов.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro