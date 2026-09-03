В ‭«РусГидро» представили проект Нижне-Зейской ГЭС

Изображение: РусГидро

В рамках проходящего Восточного экономического форума представители «РусГидро» показали макет перспективной Нижне-Зейской ГЭС, которая станет одним из ключевых гидроэнергетических объектов на территории Амурской области в частности и в Дальневосточном регионе в общем.

Станция имеет расчетную мощность 428 МВт, получаемую за счет синхронных вертикальных гидрогенераторов и четырех поворотно-лопастных гидротурбин по 107 МВт.

Среди ключевых сооружений будущей ГЭС можно отметить насыпную плотину длиной 792 метра с наибольшей высотой 42,75 метра, водосбросную плотину с восемью водосливами протяженностью 226,5 метра, обеспечивающими пропускную способность 24 336 м3/сек, а также гравитационную плотину из бетона длиной 323 метра.

Изображение: РусГидро

Общий напорный фронт согласно проектной документации растянется на 1509 метров с расчетным напором 25 метров, а длина руслового напорного здания ГЭС составит 167 метров.

На Нижне-Зейскую ГЭС будет возложена задача покрытия перспективных нагрузок в общей энергосистеме Дальнего Востока, регулировки графиков суточной нагрузки и частоты, а водохранилище станции, объем которого будет свыше 1,3 км³, защитит населенные пункты, расположенные по нижнему течению реки Зеи, от подтопления в паводковый период.Источник — РусГидро

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