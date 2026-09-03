Десятки тысяч испанцев вышли на улицы, чтобы потребовать отставки социалистов из-за кризиса в Сеуте

Десятки тысяч человек приняли участие в прошедших по всей Испании манифестациях солидарности с жителями Сеуты, подвергшейся нашествию марокканских нелегалов. Они возлагают ответственность за кризис на социалистическое правительство Педро Санчеса.

Только в Мадриде, по официальным данным, в марше прияли участие более 50000 человек. «Испанский город подвергся нашествию, был оккупирован, и все это, к сожалению, с согласия испанского правительства», – заявил Альберто Нуньес Фейхоо, лидер оппозиционной Народной партии Испании.

Организатором протестов стала Испанская федерация муниципалитетов и провинций. Демонстрации прошли более чем в 200 городах, крупнейшие из них, помимо Мадрида, – в Барселоне, Валенсии и Севилье. Вечером были зафиксированы и стычки с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ.

Участники протестов призывали правительство Санчеса уйти в отставку. Представители властей поспешили заявить, что речь идет о политической акции оппозиции, а не манифестации солидарности. Они также напомнили о многомиллионных ассигнованиях на помощь мигрантам. Однако манифестанты хотят, чтобы нелегалов депортировали, а не помогали им.

Несколько дней назад Санчес заявил о непричастности правительства Марокко к кризису, одновременно выступив с обвинениями в адрес Израиля, РФ и правых. Однако после этого был опубликован отчет испанской полиции, согласно которому власти Марокко знали о готовящемся вторжении, но не предотвратили его.

Напомним, что 30-31 июля в Сеуту, расположенную в Северной Африке, с территории Марокко прорвались около 70000 человек. Десятки тысяч были высланы, но по меньшей мере 5000 остаются на испанской территории, среди них 1200 несовершеннолетних. Кризис вызвал рост преступности.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro