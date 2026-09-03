Лукашенко отправил в отставку ректора вуза, поставившего пары в субботу в 8 утра

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время визита в Белорусский государственный университет поручил «жесточайше разобраться» с ректором вуза, по халатности которого одна из групп была вынуждена начинать учебный день в субботу в 8 часов.

Во время пятичасовой беседы один из студентов юридического факультета после небольшой благодарности «лучшему президенту, давшему мир и стабильность над головой и счастливое детство» пожаловался, что в новом расписании пары начинаются в 8 утра. Реакция Лукашенко была незамедлительной: политик вызвал ректора к себе и сразу же подписал указ об его увольнении.

«Даже немцы так не издевались, как вы тут издеваетесь над молодёжью. Субботний день должен быть вы-ход-ным, я повторяю, ВЫ-ХОД-НЫМ!!!!! Так было в стран всегда, а вы тут из университета концлагерь делаете. Значит так, этот Шрайбман, Шниперсон или как там еще одного ректора из (((этих))) зовут. С сегодняшнего дня ты в университете здесь не работаешь, а с завтрашнего будешь отвечать на допросе почему у тебя в вузе такой бардак творится», – заключил под аплодисменты молодёжи президент.

Сейчас ректор университета находится под стражей и уже дает признательные показания по фактам хищения средств.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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