 

Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за скандального контракта о поставках снарядов Украине

03.09.2026, 10:33, Разное
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что уходит в отставку из-за скандала с заключением контракта о поставках оружия Украине. Выяснилось, что десятки миллионов евро были переведены фиктивной фирме.

На минувшей неделе стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины снаряды и выплатила аванс в размере 70 миллионов евро индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса. Официально контракт был заключен с итальянской компанией Datasel S.R.L.

Певкур сообщил, что обвинения Госконтроля в отношении Сил обороны Эстонии и Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) настолько серьезны, что необходимо взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку, подчеркнув, что лично не занимался ведением переговоров, но это произошло, когда на посту находился он.

«Руководитель должен иметь и мужество, и выдержку, чтобы взять на себя эту ответственность. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы это сделать. Я готов взять на себя эту ответственность, я ее принимаю, и премьер-министр должен найти нового министра обороны», – цитирует его эстонское гостелерадио.


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