Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1653-й день войны

Минобороны РФ 3 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гоптовка, Новоалександровка, Ольховатка, Погорелое, Приколотное, Хотомля и Шевченково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Уланово и Хотень Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 1 радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Петровка, Прилютово, Студенок Харьковской области, Крымки и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веролюбовка, Дружковка, Краматорск, Николаевка, Семеновка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Боковое, Грузское, Доброполье, Новотроицкое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Ивановка, Отришки Днепропетровской области, Никольское, Общее и Трудовое Запорожской области.

Противник потерял более 340 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 6 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Кирово, Малокатериновка Запорожской области, Новодмитровка Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 226434 беспилотных летательных аппарата, 670 зенитных ракетных комплексов, 30808 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36361 орудие полевой артиллерии и минометов, 70935 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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