 

Около Энгельса неизвестный на мотоцикле ранил высокопоставленного российского офицера ВКС

03.09.2026, 12:34, Разное
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В поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области РФ неизвестный на мотоцикле открыл огонь по российскому офицеру Воздушно-космических сил, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, нападавший подъехал к частному дому военнослужащего и несколько раз выстрелил. Офицер получил тяжелые ранения в туловище и лицо, одна из пуль также задела его водителя.

SHOT утверждает, что пострадавшим мог быть командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ Николай Варпахович. По данным канала, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Официального подтверждения личности раненого и обстоятельств нападения на данный момент нет.

Николай Варпахович родился в 1970 году в Караганде. С 2021 года он командует 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией дальней авиации ВКС РФ, базирующейся на аэродроме «Энгельс-2». В октябре 2025 года СБУ и прокуратура Украины заочно объявили Варпаховичу подозрение в причастности к ракетному удару по Умани 28 апреля 2023 года. По версии украинского следствия, командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш поручил ему выполнение удара, а Варпахович передал задачу командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Олегу Скитскому. Две ракеты Х-101 поразили жилой дом и автостоянку, погибли 24 человека, в том числе шестеро детей. Украинская разведка возлагает на подразделения под командованием Варпаховича ответственность и за другие удары стратегической авиации по украинским городам, включая массированную атаку 8 июля 2024 года, когда была разрушена детская больница «Охматдет» в Киеве.


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