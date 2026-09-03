Во время извержения вулкана на острове Фиджи экологи собрали с местного населения 170 тыс долларов углеродного налога

Пока потоки лавы уничтожали деревни, а небо заволакивало пеплом, группа международных экологов нашла в себе силы не поддаться панике и заняться главным – подсчётом углеродного следа. По мнению активистов, стихийное бедствие не освобождает жителей от финансовой ответственности за изменение климата. В течение суток с островитян было собрано 170 тысяч долларов.

Специалисты фонда «Зеленый горизонт» работали в сложных условиях: из-за высокой температуры некоторые купюры оплавлялись, а оборудование для безналичной оплаты выходило из строя. Местный фермер Аписи Тома пытался доказать, что его хижина сгорела дотла, однако эколог Джессика Харт объяснила ему, что пепел от его жилища нанес планете не меньший ущерб, чем сам вулкан. Особое возмущение у жителей вызвало требование доплатить за углеродный след от дыхания во время эвакуации.

«Мы не можем делать скидки только потому, что людям страшно. Вулкан – это естественный процесс, а вот паника и суета – антропогенный фактор. Если они не научатся эвакуироваться экологично, пусть платят», – объяснила позицию организации глава миссии Джессика Харт.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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