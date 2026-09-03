 

Покушение в Киеве — тяжело ранен директор клиники репродуктологии

03.09.2026, 13:03, Разное
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3 сентября в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему директору частной клиники репродуктологии.

По данным Киевской городской прокуратуры, нападавший поджидал мужчину возле медицинского учреждения и, когда тот припарковал автомобиль и вышел из него, произвел более 20 выстрелов, после чего скрылся.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

В Киеве введена специальная полицейская операция по поиску и задержанию стрелявшего. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство.

Мотив нападения пока не установлен.


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