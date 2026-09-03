Археологи: Гомер был признан «инополисным агентом» за дискредитацию солдат-ахейцев

Греческие археологи нашли деревянную табличку, свидетельствующая о присвоении Гомеру в крупнейших полисах Древней Греции статуса «инополисного агента». По предположению учёных, она использовалась при распространении поэм Гомера и в ходе театральных постановок по ним.

На табличке было указано, что хотя ареопаг и не нашёл источников инополисного финансирования Гомера, деятельность писателя всё равно «подрывала основы греческой цивилизации» – в частности, он пытался пересмотреть итоги Троянской войны. Кроме того, Гомеру вменялась дискредитация ахейских солдат путем распространения ложных поэм о действиях ахейской армии при захвате Трои, омрачения образа военнослужащих через представление их в образе свиней на острове Цирцеи и намеренном завышении жертв в экспедиции Одиссея с целью создать панику в обществе

«Нам ещё предстоит изучить, что означает статус инополисного агента. Мы пока знаем только то, что такие деревянные таблички вынуждены были демонстрировать те, кто оказался в немилости у властей в те годы, и у нас есть предположение, что такой статус присваивался не только Гомеру, но и большей части древнегреческих философов», – прокомментировал находку профессор Йоргос Пападопулос.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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