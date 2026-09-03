 

Число жертв катастрофы в Непале превысило 1250, почти 5000 человек пропали без вести

03.09.2026, 9:34, Разное
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Число погибших в результате катастрофического наводнения и оползней в Непале достигло 1252 человек. По последним данным полиции Непала, 4875 человек числятся пропавшими без вести. Эти цифры приводит Центральное телевидение Китая (CCTV). Их подтверждает опубликованная 3 сентября сводка со ссылкой непосредственно на данные непальской полиции.

По данным полиции, больше всего тел обнаружено в районе Читвана – 355. В Восточном Навалпараси найдены 218 погибших, в Западном Навалпараси – 208, включая 18 тел, обнаруженных на территории Индии и переданных непальской стороне, в Нувакоте – 177, Расуве – 127, Горкхе – 69, Дхадинге – 60 и Танаху – 38. Поисково-спасательная операция продолжается девятый день.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения ледово-каменной массы в районе непальско-китайской границы. Поток воды, грязи и камней прошел по долине реки, уничтожая населенные пункты и инфраструктуру. Особенно сильно пострадали районы вдоль Бхоте-Коси и Тришули.

Отдельно продолжается поисковая операция в китайском Тибете. По последним опубликованным китайскими властями данным, там погибли 16 человек, 546 числятся пропавшими без вести, в том числе 261 иностранный житель из 23 стран.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан. Один из них – 60-летний Рон Коэн, связь с которым была потеряна в районе Тибета. 31 августа министерство сообщило, что пропавшей без вести считается также 41-летняя Катерина Сакович, имеющая гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями.


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