Палата представителей США одобрила законопроект против бойкота Израиля университетами

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект Protect Economic and Academic Freedom Act, предусматривающий лишение федеральной помощи высших учебных заведений, участвующих в экономическом бойкоте Израиля. За законопроект проголосовали 237 конгрессменов, против – 169. Его поддержали большинство республиканцев и 33 демократа, против проголосовали два республиканца и большинство демократов. Теперь документ должен быть рассмотрен Сенатом.

Законопроект обязывает колледжи и университеты, участвующие в федеральных программах студенческой помощи, подтверждать, что они не участвуют в коммерческом бойкоте Израиля, не обусловленном деловыми соображениями. Кроме того, учебные заведения должны предоставлять студентам и преподавателям возможности участия в программах, связанных с Израилем, на тех же условиях, что и в программах, связанных с другими странами. В противном случае они могут лишиться федерального финансирования.

Законопроект был внесен республиканкой Вирджинией Фокс и демократом Джошем Готтхаймером. В июне его одобрил комитет Палаты представителей по вопросам образования и рабочей силы. Готтхаймер подчеркнул, что документ не ограничивает свободу слова, протесты или академические дискуссии, а запрещает получающим федеральные средства университетам дискриминировать академические связи или инвестиции с Израилем.

Противники законопроекта утверждают, что он нарушает гарантированную Первой поправкой свободу слова. Демократ Джеррольд Надлер, заявивший, что сам выступает против движения BDS, проголосовал против документа, поскольку, по его словам, право сторонников бойкота на выражение своих взглядов также должно быть защищено.

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