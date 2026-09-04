 

Палата представителей США одобрила законопроект против бойкота Израиля университетами

04.09.2026, 4:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект Protect Economic and Academic Freedom Act, предусматривающий лишение федеральной помощи высших учебных заведений, участвующих в экономическом бойкоте Израиля. За законопроект проголосовали 237 конгрессменов, против – 169. Его поддержали большинство республиканцев и 33 демократа, против проголосовали два республиканца и большинство демократов. Теперь документ должен быть рассмотрен Сенатом.

Законопроект обязывает колледжи и университеты, участвующие в федеральных программах студенческой помощи, подтверждать, что они не участвуют в коммерческом бойкоте Израиля, не обусловленном деловыми соображениями. Кроме того, учебные заведения должны предоставлять студентам и преподавателям возможности участия в программах, связанных с Израилем, на тех же условиях, что и в программах, связанных с другими странами. В противном случае они могут лишиться федерального финансирования.

Законопроект был внесен республиканкой Вирджинией Фокс и демократом Джошем Готтхаймером. В июне его одобрил комитет Палаты представителей по вопросам образования и рабочей силы. Готтхаймер подчеркнул, что документ не ограничивает свободу слова, протесты или академические дискуссии, а запрещает получающим федеральные средства университетам дискриминировать академические связи или инвестиции с Израилем.

Противники законопроекта утверждают, что он нарушает гарантированную Первой поправкой свободу слова. Демократ Джеррольд Надлер, заявивший, что сам выступает против движения BDS, проголосовал против документа, поскольку, по его словам, право сторонников бойкота на выражение своих взглядов также должно быть защищено.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.09 / Лида Мониава освобождена с ограничениями — ей запрещено пользоваться соцсетями

03.09 / Археологи: Гомер был признан «инополисным агентом» за дискредитацию солдат-ахейцев

03.09 / «Росатом» планирует создать собственное производство для достройки плавучих атомных энергоблоков

03.09 / «А если там напишут, что там с крыши надо прыгать, ты прыгнешь?» Член Совфеда объяснил, почему Конституция – не главный закон страны

03.09 / Замкомандира РДК Каплунов рассказал о похищении и девяти днях в «тайной тюрьме»

03.09 / Вице-президент Вэнс — «Возможно, антихрист уже находится среди нас»

03.09 / «Нет 60 FPS, устаревший геймплей»: Башар Асад усомнился в успешности новой части GTA VI

03.09 / ООН предупреждает — планету ждет полугодие аномальной жары

03.09 / Британец разработал «солнечный» велосипед для путешествия из Франции в Китай

03.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1653-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике