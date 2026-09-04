В Непале спустя девять дней после катастрофы из затопленного туннеля спасены два человека

В Непале спустя девять дней после катастрофического наводнения спасатели обнаружили живыми двух работников гидроэлектростанции Trishuli 3A, оказавшихся заблокированными в туннеле. Мужчин удалось вывести с глубины около 170 метров. Оба доставлены в больницу в Катманду, их состояние оценивается как стабильное. Один из спасенных сообщил, что внутри туннеля остаются живые люди.

По данным Associated Press, утром 4 сентября спасатели услышали голоса из глубины туннеля. Сначала был обнаружен один работник, затем второй. Власти рассчитывают добраться до других заблокированных людей. На объекте Trishuli 3A пропавшими без вести числятся 557 работников, около 115 из них, предположительно, находились в туннелях.

Всего на 12 гидроэнергетических объектах Непала после наводнения пропали около 900 работников. Примерно 500 из них, как предполагается, могут оставаться под землей. К настоящему времени с объектов гидроэнергетики удалось спасти более 270 человек. Наиболее сложной остается ситуация в туннелях, входы в которые оказались заблокированы толстым слоем грязи, валунами и обломками.

Общее число погибших в Непале в настоящее время – 1259 человек. Более 5000 числятся пропавшими без вести, пишет агентство AP со ссылкой на национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Китайские власти сообщили о 21 погибшем и 541 пропавшем без вести. Среди пропавших – 261 иностранный житель из 23 стран. Днем ранее официально сообщалось о 16 погибших и 546 пропавших.

Родственники пропавших жалуются на недостаток информации в КНР и вынуждены искать сведения через социальные сети, иностранные посольства и источники в Непале. Правозащитные организации утверждают, что китайские власти ограничивают распространение информации о последствиях катастрофы.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения ледово-каменной массы в районе границы Непала и контролируемого Китаем Тибета. Огромный поток воды, грязи и камней прошел по долинам рек, уничтожая населенные пункты, дороги, мосты и энергетические объекты. Особенно сильно пострадали районы вдоль рек Бхоте-Коси и Тришули.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан, пропавших во время катастрофы. Речь идет о 60-летнем Роне Коэне, связь с которым была потеряна в районе Тибета, и 41-летней Катерине Сакович, имеющей гражданство Израиля и Беларуси. Новых подтвержденных данных об их судьбе к утру 4 сентября не поступало.

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