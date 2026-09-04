 

ВСУ — ночью сбиты 103 из 121 БПЛА. МО РФ — перехвачены 490 БПЛА

04.09.2026, 9:03, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 121 БПЛА различных типов, включая несколько барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 103 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 15 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб в Одесской и Кировоградской областях, есть убитый и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Крыма и над акваторией Черного моря. Среди атакованных целей нефтебаза в Сочи. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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