 

В Томске создали слоистую броню, которой заинтересовались в Минобороны

04.09.2026, 12:30, Разное
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Изображение: ТГУ

Специалисты Томского государственного университета объявили об успешном завершении разработки нового бронезащитного материала для слоистой брони, в основе которого лежит алюминиевый композит, позволяющий заметно снизить вес созданных из него бронежилетов и защитных экранов.

На новый композиционный материал, включающий деформируемые алюминиевые сплавы, базальт и полимерную связку, получен соответствующий патент. Перспективной разработкой уже заинтересовались в Минобороны, предложив провести ряд совместных полевых испытаний.

Как уточнили в вузе, речь идет о гетерогенном материале, имеющем прочную основу и эластичные демпфирующие прослойки, которые обеспечивают компенсацию внешних воздействий, равномерно рассеивая их по своей поверхности. Легкий вес материала обусловлен применением алюминия, а не титана или стали.

По расчетам специалистов, томский композит позволит до 3 раз снизить вес бронежилетов, почти на 40 % — бронетранспортеров, а также на 300 и 500 кг уменьшить массу самолетов Су-24 и Су-35 при замене титановых бронированных элементов на слоистую броню.

Разработку ученых из Томска по эффективности можно сравнить с изделиями из кевлара, керамики и титана, которые сейчас широко применяются при изготовлении бронежилетов и защитных конструкций для техники. При этом она превосходит их по многим параметрам и стоит намного дешевле.


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