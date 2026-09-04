Британская армия из-за нехватки средств отменяет крупные учения

Британской армии предписано приостановить крупные коллективные учения из-за нехватки средств на текущие расходы, пишет газета The Sun. Ограничения уже привели к отмене маневров с участием танков и боевых вертолетов. По данным The Times, таким образом военное ведомство рассчитывает сэкономить около 30 миллионов фунтов.

The Sun со ссылкой на источники в вооруженных силах сообщает, что подразделениям приказано прекратить «коллективную подготовку», если они не готовятся к выполнению конкретной боевой задачи или развертыванию. В частности, отменены учения с участием 90 и более военнослужащих.

Одними из первых под сокращение попали шестинедельные учения, которые должны были начаться в Уэльсе на следующей неделе. В них планировалось задействовать танки Challenger 2 и ударные вертолеты Apache. Были отменены и запланированные стрельбы Королевского танкового полка, а также связанная с ними подготовка резервистов.

При этом индивидуальная подготовка и занятия небольших подразделений продолжатся. Военнослужащие смогут отрабатывать обращение с оружием, вождение, физическую подготовку, использование беспилотников и противодействие им. Продолжатся и штабные компьютерные учения. Подразделения, готовящиеся к отправке за границу, находящиеся в состоянии повышенной готовности или выполняющие функции сил быстрого реагирования, будут тренироваться в прежнем режиме.

Источники The Sun утверждают, что ограничения вызваны дефицитом средств именно на текущие расходы минобороны и не связаны с бюджетами крупных программ закупки вооружений – кораблей, самолетов и ракет. Сокращать интенсивность подготовки для экономии средств поручено также Королевскому флоту и ВВС, однако там ограничения менее значительны.

Бывший начальник генерального штаба генерал Патрик Сандерс назвал решение «невероятно недальновидным». Директор Национального музея армии, бывший бригадир Джастин Мациевский заявил, что подобного не происходило со времен Второй мировой войны. «Учитывая серьезность угроз, с которыми мы сталкиваемся, это свидетельствует о пренебрежении национальной безопасностью», – заявил он.

Представитель британской армии подтвердил изменение приоритетов, однако подчеркнул, что подготовка военнослужащих не прекращается. По его словам, в первую очередь сохраняются занятия, непосредственно влияющие на боеготовность и способность войск к развертыванию. Армия также намерена уделять больше внимания опыту войны в Украине, в частности применению беспилотников и борьбе с ними.

Правительство Великобритании ранее объявило о выделении 2 миллиардов фунтов на модернизацию системы подготовки армии в течение 15 лет, однако эти средства начнут поступать только с 2027 года.

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