 

На дачный участок россиянина, молившегося о падении США, упал спутник Илона Маска

04.09.2026, 11:15, Разное
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В Подмосковье на участок пенсионера Виталия Неверова упал обломок спутника Starlink. Мужчина последние два года, по его собственному признанию, ежедневно молился о том, чтобы «Америка рухнула», но, по его словам, «совсем не это имел в виду». 

Спускаемый объект пробил теплицу, раздавил грядку с огурцами и оставил воронку, которую Неверов теперь называет «кратером возмездия». Прибывшие на место сотрудники МЧС оцепили участок, а специалисты Роскосмоса изъяли фрагмент для экспертизы.

Сам Неверов утверждает, что молился исключительно в переносном смысле. Упавший спутник он расценивает как знак, но не может решить, какой именно: то ли его молитвы были услышаны, то ли Небесная Канцелярия таким образом ему отказала. В местном храме ему посоветовали сузить круг запросов и впредь уточнять, что именно должно упасть и куда. 

«Я человек верующий, но не до такой степени, чтобы с неба падали спутники, – рассказал Неверов. – Я стоял в огороде, смотрел вверх и думал: вот бы вся их Америка разом рухнула. И тут – свист. Я сначала подумал, что инопланетянин пролетел. С неба. Прямо в парник. Конечно, я, может, и не так формулировал, но согласитесь: по сути, моя молитва сработала». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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