 

Беглов запретил москвичам называть Петербург Питером

04.09.2026, 13:15, Разное
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «О порядке недопущения панибратского отношения проживающих в городе Москва к Санкт-Петербургу».

Согласно документу, теперь москвичам запрещается называть город на Неве «Питером или иным уничижительным названием».

«Московиты постоянно проявляют неуважением к имперской столице России и нарушают субординацию. Теперь за свои провокации они ответят по закону», – сказал Беглов. 

За нарушение новых правил жителей Москвы будут привлекать к административной ответственности – штрафу от 15 до 30 тысяч рублей, либо обязательным работам сроком до 500 часов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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