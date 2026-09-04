Беглов запретил москвичам называть Петербург Питером
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «О порядке недопущения панибратского отношения проживающих в городе Москва к Санкт-Петербургу».
Согласно документу, теперь москвичам запрещается называть город на Неве «Питером или иным уничижительным названием».
«Московиты постоянно проявляют неуважением к имперской столице России и нарушают субординацию. Теперь за свои провокации они ответят по закону», – сказал Беглов.
За нарушение новых правил жителей Москвы будут привлекать к административной ответственности – штрафу от 15 до 30 тысяч рублей, либо обязательным работам сроком до 500 часов.
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