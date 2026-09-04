Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1654-й день войны

Минобороны РФ 4 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 29 августа по 4 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов, горючего, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников, выведены из строя объекты инфраструктуры портов, а также поражены восемь сухогрузов и контейнеровоз. На прошедшей неделе подразделениями группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Храповщина, Садки, Великий Прикол Сумской области, Казачья Лопань, Василевка, Должанка и Благодатное Харьковской области, поражена живая сила и техника ряда бригад и полков ВСУ, а общие потери противника в этой зоне составили более 1660 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 10 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Святогорск Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям ВСУ, морской пехоты и теробороны, при этом потери противника составили свыше 1415 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 112 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Ижевка и Никаноровка ДНР, нанесли поражение ряду бригад и полков противника, а его потери составили более 1365 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 181 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии. В результате действий группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Рубежное, Новоандреевка и Грузское ДНР, поражены формирования различных бригад и полков ВСУ, морской пехоты и нацгвардии, а потери украинской стороны составили свыше 2685 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, восемь орудий артиллерии и шесть станций РЭБ. Группировка «Восток» освободила населенный пункт Червоная Криница Запорожской области, поразила живую силу и технику противника, потерявшего более 2230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 50 автомобилей, а подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку Запорожской области, уничтожив свыше 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 120 автомобилей и 15 станций РЭБ. Средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиабомб, 19 снарядов РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет «Фламинго» и 6093 БПЛА самолетного типа, а сил Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВМС Украины».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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