 

В результате атаки армии РФ в Киеве повреждено здание штаб-квартиры СБУ

04.09.2026, 15:33, Разное
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В результате атаки армии РФ в Киеве повреждено здание штаб-квартиры Службы безопасности Украины.

«К сожалению, российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напротив Софийского собора», – написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, беспилотник был направлен «прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании».

Зеленский добавил, что поговорил с главой СБУ Александром Покладом и поручил ему «адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально» ответить на этот удар.

Российские военные атаку пока не комментировали.


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